تقرير يقول إن فعالية لقاح فايزر تنخفض بشكل كبير وسط انتشار المتحور دلتا

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قال تقرير إعلامي إن إسرائيل شهدت انخفاضا حادا في فعالية لقاح فايزر في الوقاية من عدوى فيروس كورونا مع توسع الإصابة بالمتغير دلتا من الفيروس.ونقلت وسيلة الإعلام الإسرائيلية "واي نِت" أمس الاثنين، عن بيانات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن اللقاح حقق فعالية بنسبة 64 في المائة في الفترة بين 6 يونيو و3 يوليو، مقابل 94,3% المسجلة بين 2 مايو و5 يونيو.وحسب تقرير موقع "واي نت"، كان التغيير في فعالية اللقاح في منع دخول المستشفى والإصابة بأمراض خطيرة، صغيرا نسبيا في الفترة المذكورة، من 98,2% إلى 93%.ومن ناحية أخرى قالت صحيفة "هآرتس" إن حوالي 90 في المائة من إصابات فيروس كورونا الأخيرة تتعلق بالنوع دلتا.