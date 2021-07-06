مصرع امرأة بسبب الأمطار الغزيرة في المقاطعات الجنوبية

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أدت الأمطار الغزيرة في المناطق الجنوبية من كوريا إلى مصرع امرأة، وأجبرت 47 شخصا على إخلاء منازلهم.وصرح المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة بأنه حتى الساعة 6 من صباح اليوم الثلاثاء، توفيت امرأة بسبب الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ أمس الاثنين.وأوضح المقر المركزي أنه تم العثور على امرأة في الستينيات من عمرها ميتة في منطقة "هينام" بمقاطعة جنوب جولا في حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم. ويعتقد أن الضحية قد غرقت في أثناء هربها من فيضان مفاجئ، مع استمرار التحقيقات لمعرفة السبب الدقيق للوفاة.كما عانت حوالي 130 أسرة في مدينة بوسان من انقطاع التيار الكهربائي بشكل مؤقت.وفي مقاطعة جنوب جولا، تحطمت أجزاء من الطرق في ثلاثة مواقع في "غو هُنغ"، مع تقييد حركة المرور على أحد الطرق في "جين دو"، وغمرت المياه ثمانية منازل في المنطقة، وكذلك 18.5 هكتار من الأراضي الزراعية.