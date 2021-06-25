بدء تطعيم العمال الأساسيين الأقل من 30 عاما بالجرعة الثانية من لقاحات كورونا

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ابتداء من اليوم الثلاثاء، سيحصل حوالي 200 ألف عامل أساسي تقل أعمارهم عن 30 عاما على الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في كوريا الجنوبية.ووفقا لفريق العمل الحكومي المسؤول عن التطعيم، فإن الموظفين الأساسيين الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات فايزر الشهر الماضي، سوف يحصلون على الجرعة الثانية حتى يوم السبت القادم. وقد نجح هؤلاء الأشخاص في حجز لقاحات فيروس كورونا في وقت سابق عندما بدأت الحكومة في قبول الحجوزات.وبدأ حوالي 110 آلاف شخص قاموا بالحجز في أواخر الشهر الماضي، في تلقي الجرعة الأولى يوم أمس الاثنين. ومن المقرر أن يحصلوا على الجرعة الثانية اعتبارا من يوم 26 يوليو.وبدءا من يوم الاثنين القادم، ستبدأ السلطات الصحية الكورية في تطعيم حوالي 70 ألفا من المجندين بلقاحات فايزر، وقبول الحجوزات من حوالي 3,5 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 55 و 59 عاما.