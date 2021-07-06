توقعات بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة على المناطق الجنوبية من كوريا

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من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة على أجزاء مختلفة من كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، تصل إلى 200 ملليمتر على المقاطعات الجنوبية.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع أن تشهد أجزاء من المناطق الجنوبية أمطارا غزيرة تتراوح بين 50 و 80 ملليمترا في الساعة، مصحوبة برعد وبرق. ومن المتوقع أن تشهد المقاطعات الجنوبية، التي شهدت بالفعل ما يصل إلى 250 ملليمترا من الأمطار منذ يوم أمس، ما بين 50 و150 ملليمترا من الأمطار اليوم، مع احتمال أن تتعدى 200 ملليمتر في بعض المناطق.وأضاف التقرير أن ما بين 10 و60 ملليمترا من الأمطار ستسقط على مقاطعتي شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ"، ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، والمناطق الجبلية في جزيرة جيجو، وأمطار بمعدلات تصل إلى ما بين 5 و20 ملليمترا على المناطق الجنوبية من مقاطعة "كانغ وان"، وجزيرة جيجو.وحذر التقرير من هبوب رياح شديدة تبلغ سرعتها 20 مترا في الثانية على المناطق الساحلية الجنوبية في مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" اليوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن تشهد المقاطعات الجنوبية المزيد من الأمطار بمقدار 100 ملليمتر يوم الغد الأربعاء، مع احتمال بدء هطول الأمطار في منطقة العاصمة ومقاطعة "كانغ وان" أيضا بدءا من بعد ظهر الأربعاء.