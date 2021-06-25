الشركات الكورية تواجه تعليقا لمدة 10 أيام إذا انتهكت إجراءات الحجر الصحي

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قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "كيم بو كيوم" إن الشركات المحلية سوف تواجه تعليقا لمدة عشرة أيام إذا قامت بانتهاك واحد فقط لإجراءات مكافحة فيروس كورونا، اعتبارا من بعد الغد الخميس.وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات خلال اجتماع في قاعة مدينة سيول اليوم الثلاثاء لفحص جهود الحجر الصحي في منطقة العاصمة.وأوضح "كيم" أن ما يسمى بـ"نظام الضربة الواحدة" سيتم تطبيقه حيث ستدخل التعديلات على قوانين الوقاية من الأمراض المعدية حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الخميس.ودعا رئيس الوزراء إلى التعاون النشط من قبل الشركات الصغيرة في مكافحة فيروس كورونا، وشدد على أن كوريا تواجه أكبر أزمة في معركتها ضد كورونا، مشيرا إلى أن عدد الإصابات يرتفع بسرعة مع ورود تقارير عن وجود نسخ متحورة من الفيروس في منطقة العاصمة.