سيول تدعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

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قالت وزارة الخارجية الكورية اليوم الثلاثاء إن نائب وزير الخارجية "تشيه جونغ مون" شارك في الاجتماع الوزاري الرابع لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار، والذي عُقد أمس الاثنين عبر الفيديو.وتم تأسيس مبادرة ستوكهولم عام 2019، وتضم في عضويتها 16 دولة غير مسلحة نوويًّا، بما فيها كوريا الجنوبية، واليابان، وألمانيا، وكندا، وإندونيسيا، وإسبانيا، والسويد، والأرجنتين.وفي الاجتماع الوزاري الرابع للمبادرة، تم بحث التطورات التي حدثت في الحد من التسلح النووي وسبل تعزيز نظام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين على توقيعها، والتي ستصادف أوائل العام القادم.وتقاسم المشاركون الآراء حول ضرورة بذل الجهود المشتركة للالتزام بالمقترَح التفصيلي لإحراز تقدم في نزع السلاح النووي، والذي تم عرضه في الاجتماع الوزاري الثاني للمبادرة المنعقد في شهر فبراير الماضي.ويدعو المقترح التفصيلي الدولَ المسلحة نوويا إلى عدم استخدام أسلحتها النووية، ويقضي بالاعتراف بضرورة إجراء تَقدُّم في الحد من الأسلحة النووية، ومراجعة إمكانية تمديد اتفاقية الحد من الأسلحة الاستراتيجة الجديدة الموقعة بين الولايات المتحدة وروسيا، وتحديدِ منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.وخلال الاجتماع، أكد نائب وزير الخارجية الكوري "تشيه" على ضرورة تعزيز نظام الحد من التسلح النووي وعدم الانتشار النووي من خلال معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.ودعا المجتمعَ الدولي إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الكورية لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإنشاء نظام للسلام المستدام فيها.