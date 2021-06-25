أكثر من ستة آلاف كوري تتجاوز ثروتهم ٣٠ مليون دولار

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بلغ عدد الأغنياء ذوي الثروة بقيمة تزيد عن 30 مليون دولار في كوريا الجنوبية 6080 شخصا في العام الماضي، بزيادة نسبتها 15% مقارنة بالعام الأسبق.وطبقا لتقرير صادر عن شركة "ويلث إكس" المتخصصة في دراسة الثروات وتتبُّع رؤوس الأموال في العالم، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الحادية عشرة في العالم متغلبةً على إيطاليا وروسيا من حيث عدد الأشخاص ذوي الثروة العالية الذين تزيد ثروتهم عن 30 مليون دولار.وتوقعت الشركة أن تتنافس كوريا الجنوبية مع الهند وبعض الدول الأخرى لاحتلال المرتبة العاشرة هذا العام، بعد أن شهدت زيادة بوتيرة سريعة في عدد الأغنياء ذوي الثورة عالية القيمة.واحتلت المرتبة الأولى الولايات المتحدة، وتليها كل من الصين، واليابان، وألمانيا، وكندا، وفرنسا، وهونغ كونغ، وبريطانيا، وسويسرا، والهند.وأشار التقرير إلى أن مدينة نيويورك أكثر مدن العالم من حيث عدد الأغنياء فيها، وتلتها كل من هونغ كونغ، وطوكيو، ولوس أنجلس، وشيكاغو.وسجَّل عدد الأشخاص ذوي الثروة التي تزيد على 30 مليون دولار في العام الماضي زيادة بنسبة 1.7% مقارنة بالعام الأسبق، ليصل عددهم إلى 295 ألفا و450 شخصا على مستوى العالم.