الرئيس مون يصف انضمام كوريا إلى مجموعة الدول المتقدمة بأنه إنجاز مثير للفخر

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن قرار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" بالإجماع لتغيير وضع كوريا الجنوبية من دولة نامية إلى دولة متقدمة يشير إلى أن المجتمع الدولي أصبح يعترف بأن كوريا الجنوبية دولة متقدمة بمعناها الحقيقي.جاء تصريح الرئيس "مون" هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، حيث أضاف أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها مؤتمر الأونكتاد بتغيير وضع دولة ما منذ تأسيسه عام 1964، واصفا انضمام كوريا إلى مجموعة الدول المتقدمة بأنه أمر يستحق أن تفتخر به البلاد.وأكد أن كويا الجنوبية ستخطو خطوة نحو الأمام لتكون دولة رائدة في العالم من خلال الالتزام بمسؤولياتها وأدوارها بصفتها دولةً متقدمة، داعيًا أفراد الشعب إلى أن يفتخروا بالإنجاز الذي تحقق من خلال جهدهم وعرقهم.