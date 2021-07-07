أكثر من ألف إصابة بفيروس كورونا في كوريا يوم الثلاثاء

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تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية يوم أمس الثلاثاء مستوى ألف حالة، وسط المخاوف المتزايدة من الارتفاع الأخير في عدد الحالات الجديدة في منطقة العاصمة سيول. ووفقا للسلطات الصحية والحكومات الإقليمية، بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة 1006 حالات حتى الساعة 6 من مساء أمس. وسوف يتم الإعلان عن الحصيلة اليومية الرسمية صباح اليوم الأربعاء.وسوف تكون هذه هي المرة الأولى منذ ستة أشهر التي يتجاوز فيها الرقم اليومي مستوى ألف منذ ذروة الموجة الثالثة في الثالث من يناير، عندما سجلت ألفا و20 حالة إصابة جديدة.وقد أكدت منطقة سيول الكبرى 880 حالة حتى الساعة 6 من مساء الثلاثاء، أي 87,5% من إجمالي عدد الحالات في جميع أنحاء البلاد.وبلغ متوسط عدد الحالات الجديدة اليومية خلال الأسبوع الماضي في جميع أنحاء البلاد 768 حالة.