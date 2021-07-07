هطول المزيد من الأمطار على المناطق الجنوبية اليوم الأربعاء

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من المتوقع أن تهطل المزيد من الأمطار الموسمية على المقاطعات والمدن الجنوبية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن المناطق الجنوبية ومناطق مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" ستقع تحت تأثير السحب الممطرة اليوم الأربعاء.وسيبلغ معدل هطول الأمطار المتوقع على بعض المناطق أكثر من 50 ملليمترا في الساعة، وسيصحب المطرَ رعدٌ وبرق.ومن المتوقع أن تسجل المناطق الجنوبية، باستثناء الأجزاء الشمالية من مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، من 50 إلى 150 ملليمترا من الأمطار، بينما ستتلقى مناطق "تشونغ تشنغ" وشمال كيونغ سانغ والمناطق الجبلية في جزيرة جيجو ما بين 30 إلى 80 ملليمترا، وبقية مناطق جيجو وجزر أوللونغ ودوكدو من 5 إلى 30 ملليمترا.