مصرع شخصيْن بسبب الأمطار الغزيرة في المناطق الجنوبية من كوريا

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تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت المناطق الجنوبية من كوريا منذ يوم الاثنين في مصرع شخصين، حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء.ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، جرفت المياه امرأة في الستينيات من عمرها بالقرب من منزلها في "هينام"، بمقاطعة جنوب "جولا"، وعثر عليها ميتة أمس الثلاثاء. وفي "كوانغ يانغ" في مقاطعة جنوب "جولا" أيضا، جرف انهيار أرضي منزلين، مما أسفر عن مقتل امرأة من السكان في الثمانينيات من عمرها.وتسببت الأمطار الغزيرة في نزوح 145 شخصا، من بينهم 117 في "هينام" و 23 في "جين دو"، وقد عاد خمسة وستون منهم إلى ديارهم. وغمرت المياه أكثر من 90 منزلا في "جين دو" و"هينام" و"جانغ هونغ" في جنوب جولا، كما غمرت 41 مبنى تجاريا ومتجرا في "إيك سان" في مقاطعة شمال "جولا"، وغمرت مياه الأمطار ما يقرب من 22 ألف هكتار من الأراضي الزراعية و27 حظيرة للماشية في مقاطعة جنوب "جولا".وأدت الأمطار الغزيرة إلى إلغاء 29 رحلة في خمسة مطارات، بما في ذلك "كيم بو" و"جيجو"، وأوقفت رحلات 27 عبارة على 19 مسارا بحريا.