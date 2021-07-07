إدارة بايدن تراجع سياسة العقوبات الأمريكية على كوريا الشمالية

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قال تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن إدارة بايدن تعمل على تجديد سياساتها بشأن العقوبات ضد كوريا الشمالية وإيران.ونقلت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته أول من أمس الاثنين عن مصادر متعددة قولها إن إدارة بايدن تعمل على تجديد الطريقة التي تستخدم بها الولايات المتحدة العقوبات بهدف "وقف حملات الضغط الشاملة وتجنب الأضرار الاقتصادية المصاحبة". ونقلت أيضا عن أشخاص شاركوا في عملية التخطيط قولهم إن المراجعة تهدف إلى "العمل بشكل مشترك مع الحلفاء وليس من جانب واحد".وأشار التقرير إلى أن إصلاح السياسة يشكل خروجا حادا عن إدارة ترامب التي فرضت العقوبات كأداة للسياسة الخارجية بشكل متكرر أكثر من الإدارات الأمريكية السابقة، من أجل ممارسة ضغوط اقتصادية على الخصوم. وأضافت الصحيفة أن الضغط الأمريكي لم ينتج عنه اتفاقيات دبلوماسية كبيرة أو تغييرات في سلوك الخصوم، مما أدى إلى تساؤلات حول قيمتها كأداة قائمة بذاتها.وقالت الصحيفة إن إدارة بايدن تؤكد أن استخدام العقوبات يجب أن يكون جزءا من "جهود دبلوماسية أكبر تشمل تعاون الحلفاء وأشكال الإقناع ذات الصلة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية".