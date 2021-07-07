استمرار الفائض في الحساب الجاري الكوري لمدة 13 شهرا

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سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري للشهر الثالث عشر على التوالي في شهر مايو الماضي، على خلفية الصادرات القوية.ووفقا لبيانات مؤقتة صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغ فائض الحساب الجاري لكوريا 10 مليارات و760 مليون دولار أمريكي في مايو، بزيادة تبلغ 8 مليارات و520 مليون دولار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وبذلك تكون كوريا الجنوبية قد سجلت فائضا للشهر الثالث عشر على التوالي، منذ شهر مايو من العام الماضي.ويمثل أحدث رقم للفائض زيادة بمقدار خمسة أضعاف مقارنة بالعام السابق. وتُعزى هذه الزيادة إلى الارتفاع الحاد في فائض ميزان السلع الذي قفز بمقدار 3 مليارات و750 مليون دولار على أساس سنوي، ليصل إلى 6 مليارات و370 مليون دولار في مايو. وقفزت الصادرات بنسبة 49 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 50 مليارا و300 مليون دولار، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 41,1% على أساس سنوي، لتصل إلى 43 مليارا و900 مليون دولار.وسجل رصيد حساب الخدمة عجزا قدره 560 مليون دولار في مايو، لكن هذا العجز تقلص بمقدار 90 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.