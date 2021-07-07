كوريا تتسلم 700 ألف جرعة من لقاح فايزر من إسرائيل بموجب صفقة تبادل اللقاحات

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تسلمت كوريا الجنوبية من إسرائيل 700 ألف جرعة من لقاحات شركة فايزر بموجب صفقة ثنائية لتبادل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بين البلدين.ووفقا لفريق العمل الحكومي الكوري المسؤول عن اللقاحات، وصلت شحنة اللقاحات إلى مطار إنتشون الدولي في حوالي الساعة 7:15 من صباح اليوم الأربعاء. وسوف يتم نقل تلك اللقاحات إلى مرافق تخزين سلسلة التبريد فيمدينة "بيونغ تيك" بمقاطعة"كيونغ كي".وكانت كوريا الجنوبية قد وقّعت مع إسرائيل صفقة لتبادل اللقاحات، تتلقى سيول بموجبها 700 ألف جرعة من لقاحات فايزر هذا الشهر، ثم تعيد نفس الكمية إلى إسرائيل على مراحل في الفترة بين سبتمبر ونوفمبر.وقال فريق العمل الحكومي إن الشحنة الأخيرة تم إنتاجها في بلجيكا، وأن إسرائيل تستخدم أيضا اللقاحات المنتجة في بلجيكا لبرنامج التطعيم هذا الشهر.كما أوضحت رئيسة الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "جونغ أون كيونغ" أمس الثلاثاء، أنه تم اختيار كوريا الجنوبية لتلقي اللقاحات التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها يوم 31 يوليو، بالنظر إلى نظام إدارة سلسلة التبريد الحالي في البلاد وقدرتها على إدارتها خلال هذا الشهر.