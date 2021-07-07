كوريا تسجل 1212 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اكتشاف 1212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس الثلاثاء، وهو ما يمثل ثاني أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء في البلاد. وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منهااليوم الأربعاء إن الحالات الجديدة الإضافية التي تم اكتشافها طوال اليوم السابق رفعت العدد التراكمي للإصابات في البلاد إلى 162 ألفا و753 حالة. وكان من بين الحالات الجديدة 1168 إصابة محلية المصدر، و44 حالة لدى الوافدين من الخارج. ويمثل هذا العدد اليومي أكبر رقم لهذا العام، وثاني أكبر رقم منذ تفشي الوباء في كوريا الجنوبية في يناير من العام الماضي. وكان أكبر رقم مسجل من قبل في كوريا يوم 25 ديسمبر من العام الماضي عندما بلغ عدد الإصابات 1240. وحسب المناطق، تم اكتشاف 990 حالة في منطقة العاصمة الكبرى، وهو ما يمثل 84% من إجمالي عدد الإصابات المحلية. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الرقم في منطقة العاصمة إلى مستوى 900 منذ أن أعلنت كوريا عن أول حالة إصابة في البلاد يوم 20 يناير من العام الماضي. وقد تم اكتشاف أكثر من 80 في المائة من الحالات المحلية في منطقة العاصمة لليوم الثامن على التوالي. وتم الإبلاغ عن حالة وفاة أخرى، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2033، وبلغ معدل الوفيات 1,25%. كما ارتفع عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة بمقدار 11، ليصل إلى 155 مريضا.