كوريا تمدد قواعد التباعد الاجتماعي في منطقة العاصمة حتى يوم 14 يوليو

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية تمديد قواعد التباعد الاجتماعي الحالية في منطقة العاصمة سيول لأسبوع آخر، وسط الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة العاصمة.ووفقا للمقر المركزي للسلامة والإجراءات المضادة للكوارث، اليوم الأربعاء، سيتم تمديد تطبيق المبادئ التوجيهية المنقحة لمدة أسبوع آخر حتى يوم 14 يوليو. وسوف تظل إجراءات المستوى الثاني بموجب اللوائح السابقة سارية المفعول. كما سيتم تمديد الحظر الحالي على التجمعات الخاصة لخمسة أشخاص أو أكثر، وسيتم تقييد عمل المرافق الرياضية الداخلية وغرف الكاريوكي والمطاعم والمقاهي حتى الساعة 10:00 مساء، مع السماح بشراء وتسليم الوجبات بعد العاشرة. وسوف يتم فرض إغلاق على أماكن الحياة الليلية لمدة أسبوع آخر.وبشكل منفصل، نصحت الحكومة الكورية الأشخاص في منطقة العاصمة الذين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا بمواصلة ارتداء الأقنعة في الخارج.وقررت الحكومة أيضا منع شرب الكحول في المتنزهات وعلى طول الأنهار بعد الساعة 10:00 مساء.وقالت السلطات إنها قد تشدد قواعد التباعد الاجتماعي وفقا للإرشادات الجديدة في حالة تصاعد عدد الإصابات اليومية بالفيروس خلال الأسبوع القادم.