زيادة كبيرة في الاستثمار المباشر للأجانب في كوريا خلال النصف الأول

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تجاوزت قيمة الاستثمار المباشر للأجانب في كوريا مبلغ 13 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام لتحتل المركز الثاني في التاريخ.صرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم بأن القيمة بلغت 13 مليارا و140 مليون دولار خلال هذه الفترة بزيادة 71.5 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وبلغت القيمة حسب معيار وصول الاستثمار الفعلي 7 مليارات و840 مليون دولار بزيادة 57.3 % ليمثل هذا الأداء ثاني أكبر الأداءات في التاريخ بعد عام 2018 الذي بلغت فيه قيمة الاستثمار المباشر للأجانب في البلاد 15 مليارا و750 مليون دولار، وقيمة الوصول الفعلي 10 مليارات و280 مليون دولار.من الأرجح أن يرجع السبب في هذا الأداء الجيد إلى شعور الأمل في التعافي الاقتصادي الدولي إلى جانب التأثير الأساسي الناتج عن تداعيات جائحة كورونا في العام الماضي.شرحت وزارة الصناعة الكورية أن زيادة الثقة بالظروف الأساسية للاقتصاد الكوري اعتمادا على مكافحة الجائحة وتنفيذ الصفقة الكورية الجديدة وعدد من المشروعات الوطنية في مجال المواد وقطع الغيار والمعدات، ساهمت أيضا في هذه الزيادة.وتميز الاستثمار المباشر للأجانب في النصف الأول بتوسيع الاستثمارات في الصفقة الكورية الجديدة بحيث زادت قيمته من مليار و490 مليون دولار إلى 3 مليارات و940 مليون دولار بنسبة 163.4 %.