سامسونغ تحقق 12.5 تريليون وون من الأرباح التشغيلية في الربع الثاني

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سجلت شركة سامسونغ للإلكترونيات مفاجأة ربحية من خلال تجاوز 12 تريليون وون من الأرباح التشغيلية في الربع الثاني من هذا العام اعتمادا على ازدهار صناعة أشباه الموصلات.صرحت الشركة الكورية بأنها حققت 63 تريليون وون من المبيعات، و12 تريليونا و500 مليار وون في الربع الثاني الماضي بحيث سجلت زيادة تبلغ 19 % من المبيعات و53 % من الأرباح التشغيلية بالمقارنة مع نفس الربع من العام الماضي.كان أداؤها هذا أعلى من أكثر من 10 % مما كان يتوقع. كما سجلت الشركة أعلى مستوى مبيعات في تاريخها حسب معيار الربع الثاني. علاوة على ذلك كانت أرباحها التشغيلية الأعلى بعد الربع الثالث من عام 2018 الذي شهد ازدهارا في صناعة أشباه الموصلات.يشار إلى أن قطاع شبه الموصلات لعب دورا كبيرا في تحقيق مفاجأة أرباح الشركة.ففي ظل استمرار الطلب في مجال الاجتماعات عن بعد بسبب جائحة كورونا، سجلت الشركة مبيعات كبيرة في أشباه الموصلات الخاصة بأجهزة الكمبيوتر، بينما كانت أسعار أشباه الموصلات لذاكرة دي رام، وهي من منتجات الشركة الرئيسية، قوية تزامنا مع زيادة الطلب على الخوادم الخاصة بمراكز البيانات.كما لعبت إعادة تشغيل مصنعها في مدينة أوستن الأمريكية دورا في أدائها الجيد. ولكنها سجلت أداء منخفضا بالمقارنة مع الربع الماضي في مجال الهواتف الذكية نتيجة لانخفاض تأثير المنتجات الجديدة من هواتف غلاكسي 21.