الرئيس الكوري يؤكد على عدم التسامح مع مخالفة إرشادات الحجر الصحي

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أصدر الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمرا بمبدأ عدم التسامح في حالة مخالفة إرشادات الحجر الصحي فيما يتعلق بقواعد تنفيذ قانون الوقاية من الأمراض الوبائية التي تدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم الغد الخميس.وجاء ذلك في اجتماع خاص لتعزيز الحجر الصحي في منطقة العاصمة الكبرى عُقِد في مكتب الرئاسة صباح اليوم.وطلب الرئيس الكوري التوسع في الاستقصاء الوبائي لتحديد مسار العدوى بسرعة، وتعزيز قدرات التحقيق الوبائي للحكومات المحلية إلى جانب إشراك الجنود ورجال الشرطة والموظفين الحكوميين في دعم هذه العملية.كما أمر بإنشاء وتشغيل مزيد من مراكز الفحص المؤقتة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من أجل توسيع نطاق الاختبارات التشخيصية بشكل كبير لكسر حلقة انتشار العدوى مع تمديد وقت الاختبار وإجراء الفحوص الاستباقية على المرافق التي تستخدمها فئات العشرينيات والثلاثينيات من العمر بشكل متكرر.علاوة على ذلك، فقد طلب توسيع الفحوص دون التعرُّف على الأسماء من أجل زيادة نسبة المشاركة في الفحوص.وأشار إلى أن الحكومات المحلية التي شهدت عددا كبيرا من حالات الإصابة الجديدة بالجائحة في حاجة إلى تدابير خاصة بحيث طلب من إدارات مناطق العاصمة الكبيرة إيجاد تدابير الحجر الصحي الإضافية من خلال التشاور مع السلطات الصحية.كما قال إن قواعد تنفيذ قانون الوقاية من الأمراض الوقائية الذي يتم من خلاله تعزيز معاقبة مخالفي إرشادات الحجر الصحي ستدخل حيز التنفيذ بدءا من الغد مؤكدا على ضرورة تطبيق القواعد بمبدأ عدم التسامح.