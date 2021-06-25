افتتاح مهرجان كان السينمائي أمس

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افتُتح مهرجان كان السينمائي الرابع والسبعون بعد ظهر أمس الثلاثاء بإعلان المخرج الكوري "بونغ جون هو".وقال المخرج بونغ إن السينما لم تتوقف ولو لمرة واحدة على كوكب الأرض خلال المئة سنة الماضية منذ بدأ قطارها الانطلاق في فيلم الأخوين لوميير.يشار إلى أن المخرج الكوري فاز بجائزة السعفة الذهبية للمهرجان الدولي بفيلمه "طفيليات" في عام 2019.وفي مراسم الافتتاح، أعرب الممثل الكوري "سونغ كانغ هو" - الذي اختير للتحكيم في قطاع المنافسة - عن مشاعره قائلا إنه كان قلقا من عدم تنظيم المهرجان هذا العام أيضا بسبب تداعيات جائحة كورونا، وإنه يشعر بشرف وسرور لأنه يقدم التحية الآن إلى محبي الأفلام. إنها معجزة بالنسبة له.الجدير بالذكر أن مهرجان كان لم يُعقَد العام الماضي نتيجة لتفشي الجائحة إلا أنه يُعْقَد هذا العام بعد تأجيله لمدة شهرين.وتم دعوة الفيلم "آنيت" للمخرج "ليو كاراكس"، والفيلم الآخر "يوم العلم" للمخرج والممثل "شون بين" إلى المسابقة الرسمية، بينما تم دعوة فيلم "الإعلان عن الطوارئ" للمخرج الكوري "هان جيه ريم" للعرض خارج المسابقة.وفي قسم الدرجة الممتازة بالمهرجان - الذي تمت إضافته هذا العام لأول مرة - يتم عرض فيلم "أمام وجهك" للمخرج الكوري "هونغ سانغ صو". كما سيشارك الممثل الكوري "لي بيونغ هون" في تقديم الجوائز في مراسم الاختتام ليصبح أول ممثل كوري يقوم بذلك.