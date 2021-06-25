زيارة الرئيس الكوري تعتمد على انعقاد قمة كورية يابانية

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فيما يتعلق باحتمال زيارة الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى اليابان بمناسبة تنظيم أولمبياد طوكيو التي ستُفتتح يوم 23 من هذا الشهر، صرح مكتب الرئاسة الكورية بأنه من المناسب ردُّ الحكومة الكورية على عقد مباحثات قمة كورية يابانية.شارك "بارك صو هيون" سكرتير التواصل الشعبي في مكتب الرئاسة الكورية في أحد برامج الراديو التي بثتها هيئة "إم بي سي" اليوم، حيث أجاب بذلك ردا على سؤال عن مسألة حضور الرئيس الكوري إلى حفل افتتاح الأولمبياد.وأشار إلى أن هناك عددا من القضايا العالقة بين البلدين، ولهذا فإن الجميع - بمن فيهم الكوريون واليابانيون - يتمنون عقد مباحثات قمة وتخفيف التوتر بين البلدين فيها.وقال إنه من الواضح أن الحكومة الكورية لديها موقف مفتوح، مضيفا أنه يرجو من الحكومة اليابانية أيضا اتخاذ موقف مفتوح أكثر.فيما يتعلق بتوالي الإفادات الصحفية المتعلقة بزيارة الرئيس الكوري إلى اليابان، قال إن الدبلوماسية تطلب احترام الطرف الآخر مُعبِّرا عن أمله في أن تمارس اليابان دبلوماسية راقية ومحترمة بوصفها دولةً قيادية في النظام العالمي.