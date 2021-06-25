إجراء مباحثات القمة الكورية الهولندية افتراضيا اليوم

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يَعقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" مباحثات قمة اليوم مع رئيس الوزراء الهولندي "مارك رويتر" من أجل مناقشة العلاقات بين البلدين والقضايا الدولية الرئيسية.يُشار إلى أن مباحثات القمة تعقد لأول مرة منذ 3 سنوات بحيث تم عقدها تلبيةً لاقتراح هولندا بمناسبة مرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.شرح مكتب الرئاسة الكورية أن هولندا من الدول الصديقة التي أرسلت حوالي 5 آلاف جندي إلى الحرب الكورية الأهلية، مضيفا أنها تمثل ثاني أهم شريك تجاري من بين الدول الأوربية، وتحتاج إلى التعاون معنا في مجال الصناعات المستقبلية بما في ذلك أشباه الموصلات والطاقة الجديدة والمتجددة.وقالت "بارك كيونغ مي" الناطقة باسم مكتب الرئاسة إن هولندا دولة قوية خاصةً في مجال إنتاج مُعدّات أشباه الموصلات، لذا فهناك إمكانية كبيرة للتعاون مع كوريا.كما توقعت أن تسهم مباحثات القمة في تعزيز علاقات المشاركة بين الطرفين استعدادا لعصر الثورة الصناعية الرابعة.