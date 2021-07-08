الزعيم الكوري الشمالي يزور ضريح جده في ذكرى وفاته

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زار الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ضريح جده مؤسس كوريا الشمالية الراحل "كيم إيل سونغ" لإحياء ذكرى وفاته، وليبدد بذلك الشائعات المثارة حول حالته الصحية.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "كيم" زار قصر الشمس "كومسوسان" في الساعة 12 صباح اليوم الخميس.ويأتي ظهور الزعيم الكوري الشمالي العلني بعد أن انتشرت شائعات تفيد أنه يعاني من نزيف في المخ، وأن انقلابا عسكريا كان يجري في الشمال. وقد نفى جهاز الاستخبارات الوطني في كوريا الجنوبية هذه الشائعات، ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة.ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية، فقد كان برفقة "كيم" كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، ومن بينهم "تشيه ريونغ هيه"، رئيس رئاسة مجلس الشعب الأعلى، و"جو يونغ وون"، سكرتير أمانة الحزب، ورئيس الوزراء "كيم توك هون".كما ظهرت شقيقته "كيم يو جونغ" والنائبة الأولى لوزير خارجية كوريا الشمالية "تشيه سون هوي" في الصورة التي كشفت عنها الوكالة.وتأتي الزيارة لإحياء الذكرى السابعة والعشرين لوفاة "كيم إيل سونغ"، والتي حرص عليها "كيم جونغ أون" كل عام منذ توليه السلطة في عام 2012، باستثناء عام 2018.