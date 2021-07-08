الحكومة تفتح باب الحجز للحصول على لقاح فايزر الذي قدمته إسرائيل

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من المقرر أن يتم تطعيم نحو 400 ألفا من المعلمين ومقدمي الرعاية في مراكز رعاية الأطفال ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية بلقاح "فايزر"، حيث فتحت الحكومة باب الحجز اعتبارا من اليوم الخميس.ووفقا لفرقة العمل المختصة بالتطعيم، فقد بدأت الحكومة في قبول الحجز من تلك الفئة في الساعة 12 صباح اليوم الخميس، وتخطط لبدء التطعيم اعتبارا من الثلاثاء من الأسبوع المقبل.وكان من المقرر مبدئيًّا تلقي الجرعة الأولى لتلك الفئة بدءا من 28 يوليو، ولكن تم التعجيل بذلك الموعد بنحو أسبوعين بفضل وصول 700 ألف جرعة من لقاح "فايزر" من إسرائيل، بموجب صفقة ثنائية لتبادل اللقاحات. وسيتم إعطاء الجرعة الثانية بدءا من الأسبوع الأول من الشهر المقبل.ويوجد نحو 380 ألف شخص يعملون في مراكز رعاية الأطفال ورياض الأطفال، بالإضافة إلى من يقومون بالتدريس والرعاية لطلاب الصف الأول والثاني في المدارس الابتدائية. وسوف يتمكن هؤلاء من التقدم للحصول على اللقاح.