كوريا الجنوبية تتأهب للإبلاغ عن أكثر من ألف حالة إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي

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من المتوقع أن تسجل كوريا الجنوبية أكثر من 1,000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، وسط الارتفاع الأخير في أعداد الإصابات في منطقة العاصمة.ووفقا للسلطات الصحية والحكومات الإقليمية، فقد تم تسجيل إصابة 1,113 شخصا بالفيروس يوم الأربعاء حتى الساعة 9 مساء. ومن المتوقع أن تكون الحصيلة اليومية الرسمية، والتي من المقرر الإعلان عنها في الساعة 9:30 من صباح الخميس، حوالي 1,200 إصابة أو أكثر.وقد تم تسجيل 1,212 إصابة أمس الأربعاء، وهي ثاني أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء في البلاد بعد العدد المسجل في يوم 25 ديسمبر من العام الماضي عندما تم تسجيل 1,240 إصابة.ونظرا لأن منطقة سيول الكبرى تمثل أكثر من 80% من الحالات الجديدة لليوم الثامن على التوالي، يتوجه الانتباه إلى عدد الإصابات المحلية التي سيتم الإعلان عنها في منطقة العاصمة.وإذا تم تسجيل 556 حالة جديدة أو أكثر فسوف تستوفي العاصمة المستوى الرابع من إجراءات التباعد الاجتماعي، وهو أعلى مستوى في النظام الجديد المكون من 4 مستويات.وكانت منطقة العاصمة الكبرى قد أجلت العمل بالنظام الجديد لمدة أسبوع اعتبارا من 1 يوليو، ومددت العمل بالنظام القديم المكون من 5 مستويات لمدة أسبوع آخر حتى 14 يوليو. وحذر رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" أمس الأربعاء من أن الحكومة ستدرس وضع المنطقة تحت المستوى الرابع عندما يدخل النظام الجديد في حيز التنفيذ، ما لم ينخفض عدد الإصابات اليومية في اليومين أو الثلاثة أيام القادمة.