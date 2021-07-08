اعتقال ضابط عسكري في الخدمة بتهمة الاعتداء الجنسي

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تمت إقالة عميد في الخدمة العسكرية واحتجازه بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي.وقال مسؤول عسكري يوم الثلاثاء إن الضابط الذي يحمل نجمة واحدة يواجه مزاعم بأنه تحرش جنسيا بإحدى زميلاته في الوحدة العسكرية. وقد علمت السلطات العسكرية بالقضية بعد أن أبلغت الضحية عن الحادث.وتأتي الحادثة الأخيرة وسط الغضب الشعبي عقب انتحار ضابطة صف بعد إبلاغها عن تعرضها للتحرش الجنسي. كما تأتي في الوقت الذي تعهد فيه كبار المسؤولين العسكريين، بمن فيهم وزير الدفاع "سوه ووك"، بالقضاء على الجرائم الجنسية في الجيش.وقد تم إطلاع الوزير "سوه" على الحالة الأخيرة على الفور، ونُقل عنه أنه أمر بإجراء تحقيق شامل.ويخطط الجيش لإعطاء الأولوية القصوى لحماية الضحية، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد العميد المتهم، تماشيا مع نتائج التحقيقات.