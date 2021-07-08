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السياسية

وزير الدفاع يناقش التحالف بين سيول وواشنطن مع وفد الكونغرس الأمريكي

Write: 2021-07-08 10:10:25

وزير الدفاع يناقش التحالف بين سيول وواشنطن مع وفد الكونغرس الأمريكي

Photo : YONHAP News

التقى وزير الدفاع الكوري الجنوبي "سوه ووك" بوفد زائر من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وناقش معهم قضايا التحالف بين سيول وواشنطن.

ووفقا لوزارة الدفاع، فقد اجتمع "سوه" مع أعضاء مجموعة دراسة الكونغرس الأمريكي حول كوريا (CSGK) في الوزارة أمس الأربعاء. وشملت بنود جدول الأعمال قضايا التحالف وشبه الجزيرة الكورية والتعاون الأمني الإقليمي.

ويزور ثمانية من أعضاء مجلس النواب الأمريكي كوريا الجنوبية كممثلين عن المجموعة المكونة من الحزبين، وكان من بينهم النائب الديمقراطي "آمي بيرا" والنائب الجمهوري "يونغ كيم".

وشكر الوزير النائب "بيرا" والنواب الأمريكيين الآخرين على مشروع القرار الذي يعرب عن دعم التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، عقب القمة الثنائية بين رئيسي البلدين المنعقدة في مايو، وطلب منهم استمرار الاهتمام والدعم لتوسيع نطاق التحالف.

وشدد الوفد الأمريكي على ضرورة توسيع التحالف ليشمل مجموعة واسعة من المجالات، من بينها سلاسل توريد اللقاحات وتغير المناخ والأمن الإلكتروني، ووعد الوفد بتقديم دعم الكونغرس الأمريكي من الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة.
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