زعماء كوريا الجنوبية وهولندا يتفقان على تعزيز التعاون

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اتفق الرئيس الكوري "مون جيه إين" ورئيس الوزراء الهولندي "مارك روته" على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك صناعة أشباه الموصلات والطاقة المتجددة.وخلال اجتماع القمة الافتراضي الذي عُقد أمس الأربعاء للاحتفال بالذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أشاد الزعيمان بأن التجارة الثنائية توسعت بأكثر من 20% في العام الماضي على أساس سنوي على الرغم من تفشي الوباء. واتفقا على زيادة النمو التجاري والاستثمارات الثنائية.كما تناول "مون" و"روته" التآزر المحتمل في أشباه الموصلات، بالنظر إلى قوة كوريا الجنوبية في ذلك القطاع وقوة هولندا في قطاعي التصنيع والمعدات. واتفقوا على تعزيز التعاون في سلاسل توريد الرقائق الإلكترونية.واتفق الزعيمان أيضًا على تعزيز التعاون في الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون، بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة واقتصاد الهيدروجين والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتعهدا بالتعاون النشط من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة المتمثلة في التجديد الأخضر الشامل للجميع وتحقيق حياد الكربون.وفيما يتعلق بقضايا شبه الجزيرة الكورية، قال الرئيس "مون" إن الجهود المبذولة لنزع السلاح النووي وبناء السلام الدائم في شبه الجزيرة ستستمر، بينما أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن دعمه لجهود سيول لإشراك كوريا الشمالية في الحوار من أجل السلام والازدهار في المنطقة.