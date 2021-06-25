السياسية اغتيال رئيس هايتي وإعلان حالة الطوارئ في البلاد

اغتيل أمس الأربعاء رئيس هايتي "جوفينيل مويس" على يد مسلحين في مقر إقامته.



ووفقا لوسائل الإعلام الأجنبية، فقد أعلن رئيس الوزراء المؤقت في هايتي "كلود جوزيف" أمس الأربعاء أن "مويس" قُتل برصاص مسلحين مجهولين في الساعة الواحدة صباحا.



ووصف "جوزيف" الهجوم بأنه "عمل بغيض وغير إنساني وهمجي"، وأعلن حالة الطوارئ لمدة أسبوعين وحذر من أن الحادثة "لن تمر دون عقاب".



وقال رئيس الوزراء إن السيدة الأولى "مارتين مويس" أصيبت هي الأخرى بالرصاص وتم نقلها إلى المستشفى. ونقلت وسائل الإعلام أنها في حالة حرجة لكنها مستقرة.



ومن المتوقع أن يؤدي اغتيال الرئيس البالغ من العمر 53 عاما إلى إغراق الدولة المضطربة في أزمات أكثر خطورة، وسط عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المطول والناجم جزئيا عن زلزال عام 2010.



ويعتزم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماع طارئ اليوم الخميس لمناقشة الأمر.