كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا غير مسبوق لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد

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أبلغت كوريا الجنوبية اليوم الخميس عن عدد قياسي غير مسبوق لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، بعد يوم من إعلان الحكومة عن أن الموجة الرابعة قد بدأت تنتشر.ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فقد تم تسجيل 1,275 حالة طوال أمس الأربعاء، مما رفع العدد التراكمي إلى 164 ألفا و28 حالة.ويعد الرقم الأخير أعلى بمقدار 63 حالة من الرقم المعلن أمس الأربعاء، وهو أعلى حصيلة يومية منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في 20 يناير من العام الماضي. وقد تم تسجيل الذروة السابقة في 25 ديسمبر الماضي عند 1,240 حالة.وتعد هذه هي المرة الأولى أيضا التي تتجاوز فيها الحصيلة اليومية حاجز 1,200 حالة ليومين متتاليين.ومن بين الحالات الجديدة، كانت هناك 1,227 عدوى محلية المصدر، وهذا رقم قياسي آخر، بالإضافة إلى 48 حالة وافدة من الخارج.وأبلغت منطقة العاصمة الكبرى عن 994 حالة، وهو ما يمثل 81% من إجمالي الإصابات المحلية الجديدة. ويمثل هذا اليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه منطقة العاصمة أكثر من 900 إصابة محلية، واليوم التاسع على التوالي الذي تشكل فيه المنطقة أكثر من 80% من الحالات المحلية.وقد تم الإبلاغ عن حالة وفاة أخرى، مما رفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 2,034 وفاة. ويبلغ معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد 1.24%. كما انخفض عدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة بمقدار مريضين إلى 153 مريضا.