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السياسية

الحكومة توقف الشركات والأعمال التي تنتهك قواعد الحجر الصحي لمدة 10 أيام

Write: 2021-07-08 11:28:02

الحكومة توقف الشركات والأعمال التي تنتهك قواعد الحجر الصحي لمدة 10 أيام

Photo : YONHAP News

اعتبارا من اليوم الخميس، قررت الحكومة وقف الشركات والأعمال عن العمل لمدة 10 أيام عند انتهاك أحد بروتوكولات التباعد الاجتماعي.

ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فقد دخلت اللائحة التنفيذية الجديدة للوقاية من الأمراض المعدية وإدارتها حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 12 صباحًا اليوم الخميس.

وبموجب ما يسمى بنظام "مخالفة واحدة تستوجب العقوبة"، سيتم معاقبة الشركات بإيقافها عن العمل على الفور لمدة 10 أيام دون إشعار مسبق عند انتهاكها لقواعد التباعد الاجتماعي، بما فيها القيود المفروضة على عدد العملاء في مكان العمل وعدد ساعات العمل وإلزامية التسجيل الإلكتروني وارتداء الكمامات.

وعند تكرر الانتهاكات سيتم إيقاف المنشأة عن العمل لمدة متزايدة تصل إلى 20 يوما ثم 3 أشهر، قبل إغلاقها تماما في نهاية النطاف.

ويخطط المفتشون لمراقبة ممارسات الشركات والأعمال، بدءا من المرافق عالية الخطورة في منطقة العاصمة الكبرى، التي تشهد ارتفاعا حادا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
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