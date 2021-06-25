العثور على آثار مرحاض كبير مزود بوظيفة الحجر الصحي في قصر كيونغ بوك

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تم العثور على آثار مرحاض كبير مزود بمَرافق الحجر الصحي في قصر كيونغ بوك بالعاصمة سيول يرجع تاريخها إلى قبل حوالي 150 عامًا.قالت هيئة التراث الثقافي اليوم إنها اكتشفت آثار المرحاض المزود بما يشبه خزان الحَجْر الصحي الحديث في جنوب القصر الملكي الكوري القديم مشيرا إلى أن اكتشاف آثار الحمامات في داخل القصور الملكية الكورية يأتي لأول مرة حتى الآن.قدرت الهيئة أن المرحاض المكتشَف كان يُستخدَم من قِبل صغار الموظفين أو الخادمات وجنود الحراسة في القصر. وأضافت أنه من الأرجح أن يكون قد أُنشئ خلال إعادة ترميم القصر في عام 1868 بعد أن رُوجِعَ عددٌ من السجلات التاريخية.تجدر الإشارة إلى أن المرحاض عبارة عن حفرة مصنوعة من أحجار مربعة ضيقة وطويلة بطول 10.4 متر وعرض 1.4 متر وعمق 1.8 متر ، وهي مصنوعة من الحَجَر من الأرض إلى الجدار لمنع خروج الفضلات من الحفرة.قالت الهيئة إنه كان يتم فصل مياه الصرف الصحي المختلطة بالبراز عن البراز وإخراجها من القصر عبر المخرج مع المياه النقية بحيث لم يقلل هذا البراز المخمر من الرائحة فحسب، بل يُزِيل السموم أيضا حتى يمكن استخدامه كسماد ، مشيرة إلى أن هذا النظام مشابه لخزان الصرف الصحي الحديث ".قال لي جانغ هون مدير المعهد الكوري لأبحاث الرائحة الحياتية السيئة إن المرحاض الكبير في قصر كيونغ بوك الذي كان يحتوي على مُنْشَأَة تنقية قبل 150 عامًا يمثل شيئا غير مسبوق في العالم.وأشار إلى أن مثل هذا المرفق لتنقية الفضلات موجود في كوريا فقط، فقد تَمَّ إنشاء مرافق معالجة مياه الصرف الصحي المنزلية في أوروبا واليابان في نهاية القرن التاسع عشر، بينما تمَّ في الصين إنشاء براميل خشبية كبيرة فقط من أجل تخزين البراز في كل منزل.