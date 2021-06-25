إس آند بي ترفع نسبة النمو الكوري من 3.6 إلى 4 %

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قامت شركة ستاندرد آند بورز (S&P) لتقييم الائتمانات برفع نسبة النمو الاقتصادي الكوري المتوقعة لهذا العام من 3.6 % إلى 4 %.قال "شون روتشي" الباحث الاقتصادي الكبير المسؤول عن منطقتي آسيا والمحيط الهادئ في الشركة الدولية في حوار صحفي عُقد افتراضيا بالأمس تحت شعار "كيف تغيرت آسيا في زمن ما بعد جائحة كورونا؟" إنه ظل متفائلا بالتعافي الاقتصادي الكوري.ولكنه قام بخفض نسبة نموها المتوقعة للعام القادم من 3.1 % إلى 2.8 %.وشرح أن كوريا تشهد ثباتًا في الصادرات وتحسنا في الاستثمار، إلا أن الاستهلاك المنزلي فيها ضعيف، مشيرا إلى ضرورة تعافي الاستهلاك المنزلي من أجل التعافي الاقتصادي المستدام.فيما يتعلق بأسعار الفائدة في البلاد، فقد تَوَقَّعَ أن يشهد العامُ القادم زيادةً في أسعار الفائدة عدة مرات، ولكن الأسعار لن تكون أعلى من 1.25 % حتى نهاية العام القادم.وفيما يتعلق بانخفاض الإنفاق في قطاعي الماكينات والخدمات، فقد رأى أن خطورة التضخم في آسيا بما في ذلك كوريا الجنوبية ستظهر بشكل مؤقت وستنتهي في العام القادم.