احتمال رفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى الأعلى في البلاد

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وسط القلق من الموجة الرابعة من انتشار جائحة كورونا في البلاد نتيجة لزيادة كبيرة وسريعة في عدد حالات الإصابة بها في منطقة العاصمة الكبرى، قال رئيس الوزراء الكوري "كيم بو غيوم" إنه لن يكون هناك مفر من رفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى المستوى الأعلى إذا وَجَدَ استحالةً في الحفاظ على المستوى الحالي بعد أن يراقب الأوضاع في البلاد حتى نهاية هذا الأسبوع.وكان رئيس الوزراء قد شارك في أحد البرامج الإخبارية الذي بثتها هيئة كي بي إس بالأمس، حيث قال إنه قرر الحفاظ على المستوى الحالي من التباعد الاجتماعي من أجل متابعة الأوضاع خلال أسبوعين، ولكنه يتوجب مراقبة الأوضاع بدقة لنرى إمكانية التعامل معها.وردا على سؤال يفيد باحتمال رفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى المستوى الأعلى حتى في نهاية الأسبوع هذا، أجاب بأنه يراقب مختلف أنواع الأوضاع يوميا من أجل اتخاذ ذلك القرار.فيما يتعلق بالإشارة إلى تراخي الحجر الصحي في وقت مبكر جدا، قال رئيس الوزراء إن الناس كانوا متعبين للغاية، وكان التطعيم أكثر سلاسة مما كان متوقعا، لذلك كان من المهم إعادة تنظيم التباعد الاجتماعي بدءا من شهر يوليو. ولكنه اعتذر لِكونه مسؤولا حكوميا عن الاضطرار إلى إعادة هذا الوضع الصعب للناس مرة أخرى.