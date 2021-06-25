سيول تتحوّل إلى المستوى الرابع من التباعد الاجتماعي غدا

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بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بجائحة كورونا في البلاد 1,275 حالة خلال 24 ساعة الماضية، منها 1,227 حالة محلية المصدر، و48 حالة واردة من الخارج ليمثل العددَ الأكبرَ حجما منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.وشهدت العاصمة سيول 546 حالة خلال أمس.ومن بين حالات الإصابة الجماعية الجديدة الرئيسية في العاصمة 22 حالة في فرع المركز التجاري في متجر "هيونديه" في منطقة كانغ نام، و7 حالات في غرفة للغناء في منطقة سونغ دونغ، و6 حالات في أحد المطاعم في منطقة يونغ دونغ بو، و5 حالات في أحد المعاهد الخاصة في منطقة سونغ دونغ.ونتيجة لتفاقم وضع الوباء في سيول، فقد تجاوز وضعها المستوى الرابع والأعلى من النظام الجديد للتباعد الاجتماعي.كما ارتفع عدد حالات الخضوع للفحوص فيها ارتفاعا كبيرا وسريعا ليبلغ حوالي 70 ألف حالة يوميا.قالت الحكومة إن سيول ستدخل إلى المستوى الرابع من التباعد الاجتماعي لأول مرة غدا الجمعة، مضيفةً أنها تدرس مسألة رفع المستوى في سيول وحدها.تجدر الإشارة إلى أن المستوى الرابع يمثل المستوى الأعلى في النظام بحيث يمكن فيه تجمع شخصين فقط بعد الساعة السادسة بعد الظهر بينما يتم التوقف عن أعمال النوادي الليلية ومحلات بيع الخمور إلى جانب حظر تنظيم التجمعات والفعاليات على نحو شامل. ويمكن للأقرباء فقط الحضور إلى حفلات الزفاف ومراسم الجنازة.