قرار بإنشاء مركز لي كون هي للفن في سيول

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كشفت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية بالأمس عن اختيار منطقة "يونغ سان" ومنطقة "سونغ هيون" بسيول كمرشحتين لاستضافة مركز "لي كون هي" للفن بعد أن خاضت الحكومات المحلية خارج سيول منافسة شرسة لاستضافة المركز الذي سيتم فيه استعراض المواد الثقافية والقطع الفنية التي تَبَرَّع بها رئيس مجموعة سامسونغ الراحل "لي كون هي".يُشار إلى أن المساحة المرشَّحة في منطقة سونغ هيون، والتي تعمل بلدية سيول على شرائها حاليًا، تتميز بالارتباط بفرع سيول التابع لمركز فن الرسم الوطني الحديث نظرًا لوقوعها بالقرب من الفرع، بينما تتميز المنطقة المرشحة الأخرى في يونغ سان - والتي تمتلكها الوزارة حاليا - بسهولة الوصول إليها لأنها قريبة من المتحف الوطني المركزي.ومن المتوقع أن يُعرَض في المركز الجديد حوالي 23 ألف قطعة تَبرَّع بها رئيس المجموعة الراحل، وبها حوالي 21 ألف قطعة من القطع الفنية القديمة، وحوالي ألف و400 قطعة من القطع الفنية الحديثة من أجل استخدامها في الاستعراض والبحوث والتعليم.وقالت الوزارة إنها ستتيح الفرصة للسكان في المناطق الأخرى لمشاهدة التبرعات الفنية من خلال تنظيم معارض متجولة هناك تعويضًا عن اختيار سيول كمرشحة لاستضافة المركز.قال وزير الثقافة "هوانغ هي" إنه سيسعى إلى تنظيم معارض متجولة أكثر من 3 مرات سنويا في مختلف المتاحف والمراكز الفنية المحلية بدءا من النصف الثاني من عام 2022.ولكن الحكومات المحلية الراغبة في استضافة المركز، بما فيها بلدية ديكو ومقاطعة جنوب كيونغ سانغ، فقد انتقدت القرار واصفةً إياه بأنه يتجاهل التنمية الثقافية المتزنة بين مناطق البلاد، وحثتها على إعادة مراجعة القرار مما يثير الصراع بعد هذه المعارضة.