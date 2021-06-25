المعهد الكوري للطاقة الذرية يتعرَّض للقرصنة الإلكترونية على مدار 12 يومًا

Photo : Getty Images Bank

تَعرَّض المعهد الكوري الجنوبي لبحوث الطاقة الذرية لهجوم قرصنة إلكترونية يُفترض أن كوريا الشمالية قامت به على مدار 12 يوما.جاء ذلك في اجتماع عقدته لجنة المعلومات البرلمانية اليوم بحيث أوضح مركز المخابرات الوطنية أن الأضرار الناتجة عن هجمات فِرَق القرصنة الإلكترونية التي تدعمها الدول زادت في النصف الأول من هذا العام بنسبة 9 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وقال النائب "كيم بيونغ كي" في الحزب الديمقراطي الحاكم، والنائب "ها تيه كيونغ" في حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي باللجنة إن مركز المخابرات كان قد تلقَّى بلاغا بالأضرار من قِبل المعهد الكوري في الأول من شهر يونيو الماضي بحيث يقوم بالتحقيق في القضية.وذكر النائب "ها" أن المعهد الكوري تعرَّض للهجوم على مدار 12 يوما تقريبا.وقال مركز المخابرات الوطنية إنه يُفترَض أن تكون كوريا الشمالية وراء هذه القرصنة شارحًا أن البيانات التقنية المهمة لم تتسرب منه.علاوة على ذلك اتضح أن مركز المخابرات الوطنية اكتشف تعرُّض المؤسسة الكورية للطيران والفضاء لهجوم قرصنة آخر، ويُحَقَّق حاليا في هذا الهجوم.