الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضم خبيرا من كوريا لمراقبة تصريف مياه فوكوشيما

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ذكرت مصادر أمس الخميس أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمت خبيرًا من كوريا الجنوبية، في لجنة من الخبراء ستراقب خطة اليابان لتصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما المعطلة إلى المحيط.ووفقًا للمصادر الدبلوماسية أمس الخميس، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المراحل النهائية من تشكيل لجنة المراقبة المكونة من 11 عضوًا، ومن المتوقع أن تعلن قراراتها قريبًا.وقيل إنه تم اختيار "كيم هونغ سوك"، أحد كبار الباحثين في المعهد الكوري للأمان النووي، ليصبح أحد المفتشين باللجنة. وتضم اللجنة أيضا خبراء من الولايات المتحدة وفرنسا والصين.وقد دعت سيول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى السماح لكوريا الجنوبية بالمشاركة في مراقبة خطة تصريف المياه، بالنظر إلى تأثير ذلك على البلاد.وفي نفس الوقت، فمن المعروف أن طوكيو ما زالت لا تستجيب لدعوة سيول إلى تشكيل هيئة استشارية ثنائية لمناقشة تلك المسألة.