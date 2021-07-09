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السياسية

الرئيس مون: كوريا تسعى إلى ريادة سوق البطاريات العالمية بحلول عام 2030

Write: 2021-07-09 10:01:57

الرئيس مون: كوريا تسعى إلى ريادة سوق البطاريات العالمية بحلول عام 2030

Photo : YONHAP News

قال الرئيس "مون جيه إين" إن كوريا الجنوبية تهدف إلى أن تكون الدولة الأولى في سوق البطاريات العالمية بحلول عام 2030.
وصرح "مون" بذلك خلال اجتماع لمناقشة استراتيجيات تطوير ما يسمى بـ "K-Battery" أمس الخميس.
وقال الرئيس إن البطاريات تعد في قلب صناعة المستقبل. وأضاف أنها في وضع يمكنها من تجاوز سوق الذاكرات الإلكترونية بحلول عام 2025، وأن تصل قيمة السوق العالمية للبطاريات إلى 350 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الرئيس إلى أن صناعة البطاريات جزء لا يتجزأ أيضًا من تحقيق الحياد الكربوني، وقال إن تطوير التقنيات المتعلقة بالبطاريات سيكون محركا رئيسيا في سعي كوريا الجنوبية إلى تحويل نفسها إلى اقتصاد رائد.
ولتحقيق هذا الهدف، اقترح "مون" العديد من الاستراتيجيات، من بينها تقديم حوافز كبيرة لجذب الاستثمار، وتأمين تقنيات الجيل التالي، والمبادرة إلى أسواق البطاريات الجديدة.
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