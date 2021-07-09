منطقة العاصمة تفرض قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة من المستوى الرابع لمدة أسبوعين

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قررت كوريا الجنوبية فرض العمل بالمستوى الرابع الأكثر صرامة من نظام التباعد الاجتماعي في منطقة سيول الكبرى لمدة أسبوعين، اعتبارا من يوم الاثنين، وسط الارتفاع الكبير في عدد الإصابات.وأعلن رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" ذلك القرار اليوم الجمعة في اجتماع الحكومة حول الاستجابة لفيروس كورونا في سيول.وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستبقي على حظر التجمعات في مرافق الترفيه الليلية، مثل الحانات والملاهي، وستمنع تخفيف إجراءات وقواعد التباعد الاجتماعي للحاصلين على التطعيم.وبموجب المستوى الرابع، وهو الأعلى في نظام التباعد الاجتماعي الجديد المكون من 4 مستويات، يتم حظر تجمع أكثر من 4 أشخاص بعد الساعة 6 مساء، كما يتم حظر التجمعات الخاصة لأكثر من شخصين.وسيتم حظر جميع الأحداث والمظاهرات باستثناء الاحتجاجات الفردية، وسيقتصر السماح بالمشاركة في حفلات الزفاف والجنازات على الأقارب المباشرين من الدرجة الأولى.وسيُسمح للمطاعم والمقاهي بالعمل حتى الساعة 10 مساء، مع حظر تشغيل مرافق الترفيه الليلية.