واشنطن: الهجمات الإلكترونية لكوريا الشمالية تشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس إن كوريا الشمالية تمثل تهديدا إلكترونيا كبيرا للولايات المتحدة ودول أخرى وللمؤسسات المالية خاصة.وأدلى المتحدث باسم الوزارة "نيد برايس" بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي، عندما طُلب منه التعليق على الهجوم الإلكتروني المزعوم لكوريا الشمالية على معهد الأبحاث النووية الذي تديره الدولة في كوريا الجنوبية.وقال "برايس" إن أنشطة الاختراق الإلكتروني لكوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها والبلدان الأخرى في جميع العالم، مضيفا أنها تشكل أيضا "تهديدا كبيرا للمؤسسات المالية".وشدد المتحدث على أهمية أن يتحلى المجتمع الدولي والمتخصصون في تأمين الشبكات وعامة الناس باليقظة، وأن يعملوا معا لمواجهة التهديد الإلكتروني الذي تمثله كوريا الشمالية.وكان جهاز الاستخبارات الوطني في كوريا الجنوبية قد صرح أمس الخميس بأن معهد أبحاث الطاقة الذرية ربما يكون قد تعرض لهجمات إلكترونية من كوريا الشمالية لمدة 12 يوما، على الرغم من عدم وجود أي تسريب كبير للبيانات نتيجة لتلك الهجمات.