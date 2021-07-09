المكتب الرئاسي: لم يتقرر أي شيء بعد فيما يتعلق بزيارة مون إلى طوكيو

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قال المكتب الرئاسي إنه لم يتقرر شيء حتى الآن فيما يتعلق بالزيارة المحتملة للرئيس "مون جيه إين" إلى اليابان، تزامنا مع أولمبياد طوكيو.وصرح مسؤول في المكتب الرئاسي بذلك لـ "كي بي إس" أمس الخميس، عندما طُلب منه التعليق على تصريحات رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" في وقت سابق من اليوم.وقد نُقل عن "سوغا" خلال مؤتمر صحفي أنه قال أنه سيتحدث مع "مون" بأدب مراعاة لآداب المجاملة الدبلوماسية، إذا قام "مون" بزيارة طوكيو لحضور دورة الألعاب الأولمبية.وأدلى رئيس الوزراء الياباني بهذه التصريحات ردا على سؤال عما إذا كان ينوي عقد محادثات قمة إذا قام "مون" بزيارة طوكيو.وقد صرح المكتب الرئاسي في سيول يوم الأربعاء بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن زيارة "مون" إلى اليابان، لكنه قد يدرس القيام بهذه الزيارة إذا كانت ستؤدي إلى عقد قمة ثنائية.