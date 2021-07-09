خبير كوري في فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لرصد إطلاق المياه المشعة في فوكوشيما

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انضم باحث كوري جنوبي إلى فريق شكَّلته الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة إطلاق اليابان المزمَع للمياه المشعة المعالَجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية.وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان صحفي اليوم الجمعة إن كوريا الجنوبية قد أمَّنَتْ الحد الأدنى من آلية الأمان لحماية وسلامة شعبها، مشيرةً إلى أنه تم اختيار الباحث الكوري "كيم هونغ سوك" من المعهد الكوري للأمان النووي" ليكون عضوًا في الفريق.الجدير بالذكر أن الدكتور "كيم " خبير في السلامة النووية، ويشغل حاليا منصب كبير ممثلي الجانب الكوري في لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري، وهو خبير أيضا في مجال تحليل وتقييم المواد المشعة.وقالت الحكومة إنها ستبذل كل مساعيها لحل قضية تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية اليابانية، واضعةً الأولوية لحماية صحة وسلامة الشعب الكوري.وأضافت أنها لن تقدم أيَّ تنازلات بشأن عمليات تصريف مياه فوكوشيما الملوَّثة إشعاعيا، والتي قد تضرُّ بصحة الشعب الكوري.