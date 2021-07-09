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الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام بدءًا من يوم الـ14 يوليو

Write: 2021-07-09 13:16:42Update: 2021-07-09 14:21:00

الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام بدءًا من يوم الـ14 يوليو

Photo : YONHAP News

تَقَرَّر تطبيق نظام الدراسة عن بعد على جميع مراحل التعليم العام في منطقة سيول الكبرى بدءًا من يوم الأربعاء القادم، تماشيًا مع فَرض العمل بالمستوى الرابع الأكثر صرامة من نظام التباعد الاجتماعي في المنطقة لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الاثنين القادم.
وستبدأ الإجازة الصيفية لأكثر من 70% من المدارس المتوسطة والثانوية يوم السادس عشر من يوليو، فيما تبدأ الإجازة لأكثر من 90% من المدارس الابتدائية يوم الثالث والعشرين من يوليو، حيث ستستمر الدارسة عن بُعد لتلك المدارس لمدة أسبوعين على الأكثر.
وقالت وزارة التعليم إنه عندما يُطْلَبُ من طلاب الصف الثالث من المدارس الثانوية الحضورَ إلى المدارس للامتحانات أو للمشاركة في جلسات شرح حول تطعيم لقاحات كورونا، سيتم السماح بالحضور.
وستقوم الوزارة بتوفير برامج ما بعد المدرسة أو خدمات الرعاية الطارئة لطلاب المدارس الابتدائية ورياض الأطفال ضمن الجهود الرامية إلى تخفيف أعباء والديهم.
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