حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي يتفوق على الحزب الحاكم في معدلات التأييد

Photo : YONHAP News

سجَّلتْ معدلات تأييد حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي أولَ تفوُّق على الحزب الديمقراطي الحاكم منذ 4 سنوات و9 أشهر في استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا".وطبقا لنتائج استطلاعٍ للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من يوم السادس وحتى الثامن من يوليو الجاري على 1000 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي 32% مُحافِظةً على نفس المستوى للأسبوع الأسبق، فيما بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 31%، بانخفاض قدره 1% بالمقارنة مع الأسبوع الأسبق.وتلاهما كلٌّ من حزب العدالة بـ5%، وحزب الشعب وحزب الديمقراطية المفتوح بـ3%.وفي مسح حول الأفضلية، بلغت معدلات الأفضلية للحزب المعارض الرئيسي 38%، مسجِّلة بذلك أعلى مستوياتها منذ عام 2018. بينما بلغت المعدلات للحزب الحاكم 33%.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" بلغت 38%، فيما بلغت معدلات المعارضة 53%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد وناقص 3.1%.