الحكومة تكشف عن إستراتيجية 2030 لتنمية صناعات البطاريات الثانوية

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من المقرر أن تقوم الشركات الكورية باستثمار ما يزيد عن 40 تريليون وون في صناعات البطاريات الثانوية حتى عام 2030.جاء ذلك في إستراتيجية 2030 لتنمية صناعات البطاريات الثانوية التي كشفت الحكومة أمس الاثنين، حيث ستقوم الحكومة بموجبها بتشجيع استثمارات القطاع الخاص في صناعات البطاريات الثانوية وإجراء عمليات التطوير والأبحاث لتكون كوريا الجنوبية دولة رائدة في هذا المجال.كما سيتم بموجبها أيضا استفادة الشركات الكورية ذات الصلة بالبطاريات الثانوية من المزايا الضريبية والدعم المالي التي ستقدمها الحكومة، وتوفير 1100 من القوى العاملة المُؤَهَّلة سنويا .وتقضي الإستراتيجية بتقديم المزايا الضريبية بنسبة 50% لعمليات التطوير والأبحاث، و20% للاستثمار في إنشاء المرافق، ضمن الجهود الرامية إلى تشجيع الشركات الكورية لاستثمار رؤوس أموالها في صناعات البطاريات الثانوية.وستدعم الحكومة مشاركة الشركات في تطوير المواد المعدنية فيما وراء البحار لإنشاء شبكة مستقرة لتوريد المواد الرئيسية المستخدمة في إنتاج البطاريات الثانوية.وستشكل الحكومة صندوقا خاصا بالأبحاث والتطوير تُقَدَّر قيمتُه بـ 80 مليار وون لتخصيصه في عمليات الأبحاث والتطوير للشركات الصغيرة والمتوسطة.ومن جانبها، قررت الشركات الكورية ضخ 40.6 تريليون وون في صناعات البطاريات الثانية خلال السنوات العشر المقبلة، حيث سيتم إنفاق نصفها في تطوير الجيل القادم من البطاريات الثانوية.