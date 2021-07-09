أعضاء الفريق الأولمبي الكوري يستعدون لِبثّ الأمل من طوكيو

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حفل انطلاق الفريق الأولمبي الكوري عادةً ما يكون مليئا بالإثارة والهتافات، لكنّ حفل هذا العام كان هادئا يختلف عما كان عليه في الحفلات السابقة.وفي الحفل الذي أقيم اليومَ الجمعة، جدَّد 354 من أعضاء الفريق الأولمبي الكوري الذين سيتنافسون في 29 رياضة، عزمهم القوي على بذل قصارى جهدهم في طوكيو.في الواقع، سبق لهؤلاء اللاعبين الكوريين أن واجهوا تحدّيات جسدية وعقلية أثناء استعدادهم للمشاركة في أولمبياد طوكيو بشكل أكثر من أي وقت مضى، لكنهم يستهدفون الآن بثَّ الأمل وليس الميداليات فقط.وقالت لاعبة الكرة الطائرة "كيم يون كيونغ" بأن الكرة الطائرة للسيدات تحظى باهتمام وتشجيع كبيرَيْن من الجمهور، وتعهدت بأن تبذل قصارى جهدها لإعطاء الأمل للكوريين الذين يمرون بأوقات صعبة بسبب فيروس كورونا.ومن جانبه، جدد لاعب التيكوندو "إين كيو دون" الذي سيشارك لأول مرة في الأولمبياد متغلبًا على الإصابة بسرطان الدم، عزمَه على إحراز ميدالية ذهبية في طوكيو.وقال إنه يجب عليه الاستعداد التام خلال الفترة المتبقية أمام الأولمبياد للحصول على ميدالية ذهبية.وسيتوجه الفريق الأولمبي الكوري إلى طوكيو يوم التاسع عشر من يوليو الجاري.