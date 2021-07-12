شركات بناء السفن الكورية تفوز بأعلى طلبيات منذ 13 عاما

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فازت شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية بأعلى طلبيات شراء منذ 13 عاما في النصف الأول من هذا العام.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس الأحد، بلغت قيمة الطلبيات الجديدة لشركات بناء السفن الكورية الجنوبية 10 ملايين و880 ألف طن مكافئ خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وهو ما يمثل 44% من إجمالي حجم الطلبيات العالمية خلال الفترة المذكورة، والبالغة 24,5 مليون طن مكافئ، كما يمثل زيادة بنسبة 724 في المائة مقارنة بالعام السابق، وزيادة بنسبة 183 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2019.ويعد هذا الرقم أيضا الأكبر للنصف الأول من العام منذ 13 عاما، عندما شهدت شركات بناء السفن الكورية ازدهارا في الصناعة بين عامي 2006 و2008.وتوقع مسؤول في الوزارة أن تستمر شركات بناء السفن الكورية في تأمين طلبيات جديدة ومواصلة الأداء القوي في النصف الثاني من هذا العام أيضا.