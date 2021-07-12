وزير المالية الكوري يجري محادثات مع مديرة صندوق النقد الدولي

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شدد وزير المالية الكوري الجنوبي "هونغ نام كي" على أن دول العالم بحاجة إلى أن تكون قادرة على الاستجابة بمرونة للتدفقات المفاجئة لرؤوس الأموال داخليا وخارجيا.وجاءت تصريحات الوزير "هونغ" خلال اجتماع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا"، أول من أمس السبت، على هامش اجتماع مجموعة العشرين في إيطاليا.كما جاءت هذه التصريحات قبل مراجعة وجهة النظر المؤسسية لصندوق النقد الدولي بشأن تحرير وإدارة تدفقات رؤوس الأموال. وأوضح الوزير "هونغ" أن المراجعة المخطط لها تتطلب نهجا مرنا للسماح للدول بالاستجابة بمرونة للتدفقات المفاجئة والخروج لرؤوس الأموال.وحث "هونغ" صندوق النقد الدولي على السماح للدول الأعضاء باتخاذ تدابير مختلفة استجابة للتحركات المحتملة من قبل الولايات المتحدة والدول الأخرى لتقليص برامج شراء الأصول الخاصة بها.