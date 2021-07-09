فرض أعلى مستوى من التباعد الاجتماعي في منطقة العاصمة الكورية

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ستطبق السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إجراءات التباعد الاجتماعي الأكثر صرامة من المستوى الرابع في منطقة العاصمة الكبرى لمدة أسبوعين، اعتبارا من اليوم الاثنين، وسط الموجة الجديدة من الإصابات بفيروس كورونا.وبموجب المستوى الرابع في مخطط التباعد المكون من أربع طبقات، يُسمح بالتجمعات الخاصة لما يصل إلى أربعة أشخاص فقط حتى الساعة 6 مساء، وبعد ذلك يُسمح لشخصين فقط، مع عدم منح أي إعفاءات حتى لتجمعات أفراد الأسرة المباشرين.كما تُحظر الأحداث العامة والمظاهرات في منطقة العاصمة، بينما يُسمح لما يصل إلى 49 شخصا يتألفون فقط من أفراد الأسرة المباشرين والأقارب بحضور حفلات الزفاف أو الجنازات.وسيتم حظر مرافق الترفيه الليلية، بما في ذلك النوادي والحانات، في حين سيتم السماح للمطاعم والمقاهي بالعمل حتى الساعة 10 مساء.وسوف تتحول المدارس في منطقة العاصمة إلى الدروس عبر الإنترنت، وسيتم حظر إجراء الصلوات في المرافق الدينية.