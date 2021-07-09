الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

فرض أعلى مستوى من التباعد الاجتماعي في منطقة العاصمة الكورية

Write: 2021-07-12 09:54:07Update: 2021-07-12 09:56:06

فرض أعلى مستوى من التباعد الاجتماعي في منطقة العاصمة الكورية

Photo : YONHAP News

ستطبق السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إجراءات التباعد الاجتماعي الأكثر صرامة من المستوى الرابع في منطقة العاصمة الكبرى لمدة أسبوعين، اعتبارا من اليوم الاثنين، وسط الموجة الجديدة من الإصابات بفيروس كورونا.
وبموجب المستوى الرابع في مخطط التباعد المكون من أربع طبقات، يُسمح بالتجمعات الخاصة لما يصل إلى أربعة أشخاص فقط حتى الساعة 6 مساء، وبعد ذلك يُسمح لشخصين فقط، مع عدم منح أي إعفاءات حتى لتجمعات أفراد الأسرة المباشرين.
كما تُحظر الأحداث العامة والمظاهرات في منطقة العاصمة، بينما يُسمح لما يصل إلى 49 شخصا يتألفون فقط من أفراد الأسرة المباشرين والأقارب بحضور حفلات الزفاف أو الجنازات.
وسيتم حظر مرافق الترفيه الليلية، بما في ذلك النوادي والحانات، في حين سيتم السماح للمطاعم والمقاهي بالعمل حتى الساعة 10 مساء.
وسوف تتحول المدارس في منطقة العاصمة إلى الدروس عبر الإنترنت، وسيتم حظر إجراء الصلوات في المرافق الدينية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;